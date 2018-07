Hamilton vence em final emocionante na Bélgica; Massa é segundo Lewis Hamilton, da McLaren venceu o Grande Prêmio da Bélgica neste domingo, depois de um emocionante duelo nas últimas voltas com o atual campeão Kimi Raikkonen. O finlandês acabou batendo e beneficiando o brasileiro Felipe Massa, que chegou em segundo. Raikkonen liderou a corrida até a chuva começar a cair, e Hamilton, piloto de 23 anos que lidera o campeonato e que largou na pole position, se aproximou da Ferrari de Kimi e conseguiu a ultrapassagem na penúltima volta. A emoção não acabou neste momento, já que um Raikkonen desesperado tentou como pôde recuperar a liderança, antes de perder o controle de seu carro na superfície escorregadia da pista molhada e bater contra um muro, enquanto Hamilton escapou em uma curva e chegou a andar na grama. Os dois rivais já haviam se tocado e por pouco escapavam de acertar outros carros, e os comissários de corrida anunciaram após a bandeira quadriculada que investigariam um incidente em particular. O brasileiro Felipe Massa terminou em segundo com a Ferrari, com o alemão Nick Heidfeld, da BMW-Sauber, em terceiro. "Esta foi uma corrida e tanto", disse Hamilton, que tocou seu carro com todo o cuidado na volta final, lutando contra a pista traiçoeira. "Foi cheia de emoções. Eu estava rezando para que a chuva começasse. Eu queria que ela viesse porque eu sei como lidar com ela." "Foi uma das corridas mais emocionantes da minha carreira. Eu adoro ter que duelar", afirmou. "Ela foi além de qualquer limite possível, e na verdade mais que isso." A quinta vitória de Hamilton na temporada, que aconteceu no mesmo circuito em que o fundador da equipe, Bruce McLaren, conseguiu a primeira vitória da escuderia, faz com que ele chegue aos 80 pontos, contra 72 de Massa, com cinco corridas a serem disputadas. Raikkonen, que não vence uma corrida desde abril, caiu para a quarta posição na classificação geral com 57 pontos e pode logo assumir o papel de escudeiro de Massa, que ainda mantém esperança de conquistar o título. MUDANÇAS SURPREENDENTES Foi uma mudança surpreendente na tarde a que aconteceu quando faltavam duas voltas para o fim, em uma corrida que parecia destinada a colocar Raikkonen, que ganharia seu quarto GP da Bélgica consecutivo, novamente na disputa pelo título. Largando da quarta posição, o finlandês teve um ótimo início de corrida, e ficou lado a lado com Massa já na apertada primeira curva. As suas Ferrari andaram juntas até a subida da Eau Rouge até que Raikkonen, cujo motor havia estourado na corrida anterior, em Valência, ultrapassasse seu companheiro e começasse a caçada a Hamilton. Hamilton então travou seu pneu dianteiro direito e rodou na La Source, logo no início da segunda volta, e Raikkonen se aproveitou da falha do inglês e o ultrapassou. A prova mostrou ainda um bom desempenho do bicampeão Fernando Alonso, da Renault, que chegou em quarto. Sebastian Vettel da Toro Rosso foi o quinto. O polonês Robert Kubica ficou em sexto, resultado que o levou para a terceira posição do campeonato com 58 pontos, e a sétima posição ficou com o francês Sebastien Bourdais, que com esta apresentação aumenta consideravelmente as chances de permanecer na Toro Rosso na próxima temporada. O alemão Timo Glock da Toyota fechou a zona de pontuação na Bélgica. Heikki Kovalainen, da McLaren, que havia largado em terceiro, perdeu dez posições em uma sucessão de erros que foi culminada com uma punição nos boxes. A Ferrari, que disputará a próxima corrida em sua casa, no circuito de Monza, lidera o campeonato de construtores com 129 pontos, contra os 123 da McLaren.