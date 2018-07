Hamilton vence GP da Bélgica; Massa fica em segundo O britânico Lewis Hamilton, da McLaren, conseguiu uma emocionante vitória grande no Grande Prêmio da Bélgica no domingo, depois de um duelo espetacular com o campeão mundial Kimmi Raikkonen nas voltas finais; o brasileiro Felipe Massa chegou em segundo. Raikkonen liderava a prova até ser superado pelo atual líder da temporada na penúltima volta. A ação não parou aí, com Raikkonen retomando a liderança, antes de perder o controle de sua Ferrari e bater contra um muro. Massa, em corrida discreta, conseguiu segurar seu carro nos momentos finais da prova, sob chuva, e garantiu a segunda posição. Ele está agora com 72 pontos no campeonato, oito atrás de Hamilton, que chegou aos 80. O alemão Nick Heidfeld, da BMW, completou o pódio, chegando em terceiro lugar. (Por Alan Baldwin)