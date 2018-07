Hamilton vence GP da China e Alonso chega em terceiro

O companheiro de equipe de Hamilton, o alemão Nico Rosberg, cruzou a linha de chegada 18 segundos depois que o britânico para acabar na segunda posição pela terceira vez consecutiva, mas mantendo a liderança do campeonato, quatro pontos à frente de Hamilton.

"Simplesmente não posso acreditar como o carro é incrível", disse Hamilton, que liderou a corrida desde a largada e levantou os braços depois de estacionar o carro e sair.

O espanhol Alonso correu pela primeira vez sob as ordens do novo chefe da Ferrari Marco Mattiacci. "Estar aqui no pódio é, em parte, uma surpresa para nós. Uma boa surpresa finalmente", disse o bicampeão.

"(Estou) contente de acabar no pódio hoje, terceiro na classificação de pilotos, atrás destes dois", disse. "Não tivemos o início de temporada que queríamos, mas no fim ainda estamos na luta."

O brasileiro Felipe Massa, da Williams-Mercedes, ficou em 15º lugar.

Hamilton fez uma saída limpa desde a "pole position" e rapidamente mostrou que seu carro está em uma posição intocável. O britânico estendeu sua vantagem do rival mais próximo até os 10,4 segundos no fim da décima volta.

Rosberg, contudo, não foi tão afortunado como seu companheiro de equipe, inclusive antes da saída - seus engenheiros foram incapazes de ver a informação da telemetria de seu carro.

O alemão esperava poder se livrar dos dois Red Bulls que o separavam do britânico, mas seu desafio nunca se materializou depois de que uma pobre saída e uma colisão com o Williams de Valterri Bottas o deixaram na sétima posição no começo.

"Estava muito perto", disse Rosberg sobre seu primeiro contato com Bottas. "Havia carros por todas as partes e só tive um pequeno contato ali e agradeci muito que meu carro aguentou."

O piloto de 28 anos, que ganhou na China há duas temporadas, aproveitou o formidável estado de seu carro para recuperar posições e cruzou a linha de chegada 18 segundos atrás de Hamilton.

"Foi realmente um prazer pilotar este carro naquele momento. É incrível o carro que a equipe construiu, fantástico", disse Rosberg. "Essa coisa é tão rápida", acrescentou.