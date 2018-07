Hamilton vence GP da Hungria de ponta a ponta

Kimi Raikkonen e Romain Grosjean, ambos da Lotus, chegaram em segundo e terceiro, atrás da McLaren, enquanto Fernando Alonso, líder do campeonato, cruzou em quinto, suficiente para o espanhol reforçar sua liderança no topo da tabela antes da pausa de um mês.

O bicampeão Sebastian Vettel terminou em quarto para a Red Bull, mantendo o tabu de nunca ter vencido uma corrida em julho.

Hamilton, o mais veloz tanto no treino de sexta-feira quanto no classificatório, largou na pole e só cedeu a liderança brevemente em dois pit stops, dando à McLaren sua quinta vitória nas últimos seis corridas no circuito de Hungaroring.

O campeão de 2008 foi ameaçado por Grosjean no início da prova e teve Raikkonen em sua cola nas últimas voltas, mas conteve as duas Lotus.

Alonso, da Ferrari, que tem 164 pontos, ficou 40 acima de Webber, que chegou em oitavo com sua Red Bull pela segunda corrida consecutiva.

Vettel, terceiro no geral, estreitou sua distância para Webber a dois pontos, e Hamilton passou à frente de Raikkonen assumindo a quarta colocação, embora continue 47 pontos atrás de Alonso.

"Estas corridas me lembram de dias passados, e hoje foi um dia em que tive que estar com a mente 100 por cento", disse Hamilton.

"Se estivéssemos em outra pista onde a ultrapassagem fosse mais fácil, o resultado poderia ter sido diferente."