Hamilton vence mais uma vez sob os holofotes do Barein

A vitória do britânico, da largada à bandeirada final, no circuito do deserto foi a terceira dele em quatro corridas na temporada, e a 36ª da carreira.

Hamilton ampliou para 27 pontos a diferença na tabela de classificação sobre o companheiro de equipe Nico Rosberg. O britânico tem agora 93 pontos, contra 66 do alemão.

Diferentemente da última temporada, quando venceu Rosberg em uma disputa acirrada, desta vez Hamilton não teve problemas com o alemão, que foi terceiro colocado lutando com a Ferrari.

Rosberg estava segurando o segundo posto a duas voltas do fim quando perdeu um dos freios, foi direto para a brita e deu a Raikkonen a chance de ultrapassá-lo com seus pneus mais frescos e ganhar uma posição no pódio no fim da prova.

Rosberg havia sido ultrapassado por Raikkonen na largada, reconquistando a posição quatro voltas mais tarde, no primeiro ato de uma longa briga entre o piloto da Mercedes e a Ferrari.

O segundo lugar foi a primeira aparição do finlandês no pódio desde 2013, quando estava na Lotus, e seu primeiro pela Ferrari desde 2009.

"Estou de olho nisso!", disse Hamilton ao tricampeão da F1 Jackie Stewart durante a entrevista no pódio, quando lembrado que também pode se tornar tricampeão mundial no fim da temporada.

"As Ferraris nos deram algo com o que se preocupar, e foi muito difícil cuidar dos pneus nessas condições", acrescentou o vencedor da prova.

"Por sorte, eu fui capaz de guiar bem o carro, manter os pneus nas melhores condições possíveis e venci... eu acho que mostrei que a Mercedes ainda é a melhor."

O finlandês Valtteri Bottas foi o quarto colocado com a Williams, com Sebastian Vettel, da Ferrari, em quinto após largar na primeira fila e sofrer com problemas na asa.

O australiano Daniel Ricciardo foi o sexto com a Red Bull, com o seu motor Renault explodindo em fumaça pouco antes de cruzar a linha de chegada. O francês Romain Grosjean foi o sétimo com a Lotus.

O mexicano Sergio Perez terminou na oitava colocação com sua Force India. O russo Daniil Kvyat foi o nono com a Red Bull e o brasileiro Felipe Massa conquistou o último ponto em disputa com sua Williams, depois que um problema no grid de largada fez com que começasse a prova dos pitstops.

O britânico Jenson Button, da McLaren, não largou devido a problemas elétricos com seu sistema de recuperação de energia, mas seu companheiro de equipe Fernando Alonso acabou em 11º.

(Reportagem de Alan Baldwin)