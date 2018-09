Hamilton viajará 21 mil km para ver corrida do irmão

O campeão mundial de Fórmula 1 em 2008, segundo colocado no GP da Austrália que abriu a temporada no domingo, disse a jornalistas ingleses que estará na corrida da Copa Renault Clio ao lado do pai Anthony, no próximo domingo.

Depois ele voltará para a Malásia, onde acontecerá a segunda corrida do ano em Sepang no fim de semana seguinte.

"Sou a pessoa mais próxima dele, mas nem eu consigo compreender como deve ser ter as dificuldades que ele teve", disse Hamilton sobre seu irmão de 19 anos, que tem paralisia cerebral.

"Tenho muito orgulho dele. Vou voltar (à Inglaterra) para ver o treino e a corrida e depois viajo. Vai ser legal, vou poder ver um monte de filmes no avião."

Anthony Hamilton, que é empresário do estreante da Force India Paul di Resta, também esteve na Austrália no fim de semana.

