Hamilton volta ao ponto mais alto do pódio no Grande Prêmio da China

A corrida teve um anti-clímax no seu final, com os carros cruzando a linha de chegada atrás do carro de segurança, mas Hamilton controlou os eventos desde o começo e sempre pareceu próximo da 35ª vitória da carreira e a quarta na China, um recorde estendido.

"Muito bom, Lewis, muito bom. Um fim de semana estelar, conseguiu tudo", disse o engenheiro de Hamilton pelo rádio, depois que o britânico selou seu domínio nos treinos, a pole position, a volta mais rápida e a vitória.

Depois de surpreender a Mercedes com uma vitória brilhante na Malásia no fim de março, Sebastian Vettel ameaçou no começo da corrida com a sua Ferrari, mas, uma vez que os carros colocaram pneus médios para a última perna da prova, o desafio do alemão foi ofuscado.

Um terceiro pódio em três corridas desde que deixou a Red Bull continua sendo um grande resultado, e ele deve ter ficado aliviado quando o motor de Max Verstappen falhou e trouxe o safety car à pista no momento em que o seu companheiro Kimi Raikkonen começava a aparecer no retrovisor.

A segunda vitória em três corridas de Hamilton lhe permite estender a liderança no topo da tabela. O britânico foi a 68 pontos, com Vettel com 55 e Rosberg quatro pontos atrás.

Hamilton agressivamente angulou o seu carro para dentro da pista na largada para cobrir qualquer ataque do seu companheiro de primeira fila Rosberg, e uma vez que as luzes se apagaram, o britânico saiu à frente do companheiro na corrida pela primeira curva.

Vettel protegeu o terceiro lugar atrás das duas Mercedes, mas Raikkonen, que viu outra oportunidade arruinada depois de se classificar em sexto, passou pela Williams de Felipe Massa e Valtteri Bottas para aparecer em quarto.

DISTÂNCIA PARA ATACAR

Apesar da expectativa de que a Mercedes recuperaria seu domínio nas condições mais frescas da China, a Ferrari manteve as Flechas Prateadas atentas na maior parte da prova, quando o circuito estava mais quente, e os carros usavam pneus moles.

Eles ficaram a uma boa distância para dar o bote durante as primeiras voltas, e em certo ponto, depois da primeira rodada de pit stops, pareciam concorrentes genuínos à segunda vitória consecutiva, com Vettel na espreita dos dois carros à frente dele.

O alemão ficou a menos de dois segundos de Rosberg, mas caiu de rendimento quando trocou os compostos mais duros, enquanto a Mercedes vencia a Ferrari nas táticas para evitar ser flanqueada pelos italianos, como aconteceu na Malásia.

A Williams, que perdeu a posição de principal concorrente da Mercedes para a Ferrari, não conseguiu manter o ritmo dos carros italianos uma vez que Raikkonen passou seus pilotos na primeira volta, e Massa e Bottas conseguiram quinto e sexto lugar, respectivamente, sem condições de desafiar os que estavam à frente e bem distantes do restante do grid.

Romain Grosjean teve uma pilotagem segura para conquistar os primeiros pontos da temporada para a Lotus, em sétimo.

A Sauber colocou seus dois carros na zona de pontuação, com Felipe Nasr em oitavo e o sueco Marcus Ericsson fechando o top 10. Entre eles, Daniel Ricciardo, que passou por mais uma corrida frustrante com a sua Red Bull em busca de desempenho.

A McLaren continuou com seus problemas do começo da temporada, com Fernando Alonso uma volta atrás, em 13º, à frente de Jenson Button, que quebrou a asa dianteira enquanto tentava passar Pastor Maldonado, da outra Lotus.

(Por Abhishek Takle)