Hamster fica preso em grade de gaiola depois de engolir ímã

Um hamster acabou "grudado" nas grades de sua gaiola de metal, depois de engolir um ímã que caiu de um brinquedo, em Northamptonshire, centro da Grã-Bretanha.

A britânica Kate Meech percebeu que algo estava errado quando, ao chegar em casa, viu Smurf, o animal de estimação da família, "suspenso" no ar, dentro da gaiola.

Depois da surpresa inicial, Meech percebeu um objeto circular protuberante no corpo do roedor e se deu conta de que ele tinha comido o ímã.

O incidente aconteceu enquanto Meech e sua família - o marido Gareth e os quatro filhos, de três a 13 anos - passavam o dia em uma fazenda, na última quinta-feira.

"Tínhamos passado o dia fora e, ao voltar, vimos o hamster 'no ar', preso às grades. Foi medonho, na verdade", declarou Meech. "Não conseguíamos entender o que estava acontecendo com a Smurf. E daí vi o contorno de algo em seu corpo, que era o ímã do boneco do Homem-Aranha do meu filho."

Recordação

Preocupada, a família conseguiu remover Smurf da gaoila e levá-lo ao veterinário - que, por sua vez, disse que nunca tinha visto uma situação parecida.

Mas, passado o susto inicial, todos perceberam que o hamster estava bem. Depois de alguns dias, expeliu o ímã e ficou com apenas uma marca em seu corpo, deixada pelo formato do objeto.

O ímã foi guardado pela família Meech como recordação. "Guardaremos em uma caixa especial, para que as crianças possam se lembrar e contar a história quando forem maiores", disse Meech.