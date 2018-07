Hanna desaloja 6 mil na República Dominicana

A tempestade tropical Hanna chegou à República Dominicana com ventos de 100 km/h após causar mortes e destruição no Haiti. Na capital Santo Domingo, ruas estão alagadas e as casas foram inundadas pelas enchentes. O governo dominicano diz que seis mil pessoas foram desalojadas e mais de mil casas foram danificadas pelas tempestades. As autoridades prometeram que vão ajudar com os serviços de limpeza assim "que o pior passar". No Haiti, o Hanna varreu extensas áreas do país, destruindo plantações e deixando milhares sem energia elétrica. Milhares de pessoas que vivem em áreas isoladas não conseguiram deixar suas casas a tempo e ainda esperam pelas equipes de resgate. O país caribenho foi atingido por três tempestades nas últimas três semanas. Pelo menos 170 morreram. O presidente René Preval disse que os recentes furacões levaram "catástrofe" ao Haiti. Milhares estão amontoados em abrigos improvisados e outros arriscam a vida atravessando ruas que se transformaram em rios. Eles carregam o que podem. O que ficar para trás deve ser levado pelas águas nas próximas horas. O governo e organizações de ajuda humanitária disseram que, até que o nível de água baixe, só podem dar assistência limitada. Meteorologistas temem que o pior ainda esteja por vir. Outro furacão, Ike, ganha força no oceano Atlântico e deve atingir as ilhas caribenhas nos próximos dias com ventos de até 185km/h. Outra tormenta, Josephine, também se formou nas águas quentes do Atlântico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.