Hans Donner se une a empresário em plano educacional

Bellino lembra que o Brasil é a 6ª economia mundial, mas ocupa apenas a 60ª colocação quando se refere à economia digital. "Essa baixa performance é atribuída ao fato de que o sistema educacional brasileiro é incapaz de formar e treinar os profissionais solicitados pelas empresas. Por outro lado, os empregos de amanhã vão demandar excelência em tecnologia digital, design e inovação", destaca.

Como resposta a este desafio, nasceu o SOL 111, que segundo o empresário, será uma escola que vai revolucionar o ensino, trocando a teoria das salas de aula pela prática e experiências vivenciadas na vida real. "O foco da escola será a formação de novas lideranças, com ênfase na construção de heróis empreendedores do mundo da inovação. Aprender fazendo é a sua marca registrada, marca criada pela gênio do design Hans Donner", complementa Bellino.

"Muito se tem falado em legado nesta chamada década de ouro do Brasil. Mas acho que a maior herança que podemos deixar para as próximas gerações é um novo modelo de ensino baseado no ''aprender fazendo'' que seja uma alternativa real para os jovens deste País", destaca Hans Donner, que há mais de 30 anos criou a imagem gráfica da TV Globo e revolucionou este setor.

Foi pelas mãos criativas de Hans Donner que nasceu a marca mítica da TV Globo e suas mágicas vinhetas e aberturas. A Donner também foi dado, pelo fundador do SOL 111, o desafio de projetar o prédio que vai servir de plataforma de lançamento das ideias "que deverão revolucionar o Brasil e o mundo nos próximos anos", avalia Bellino. A inspiração que sai da prancheta de Donner veio de seu projeto Timension, que dá uma nova dimensão do tempo: http://files.net-fs.com/2378190/show/1/we/index.htm.

Bellino e Donner avaliam, neste momento, a melhor localização para a implantação da sede do SOL 111, considerando, entre outros fatores, a facilidade de acesso. "O projeto tem potencial para mudar a cara do sistema de ensino, não só no Brasil, mas em vários países do mundo", destaca o empresário.