Hardinge recusa oferta da Romi

OFERTA HOSTIL - Fábrica da Romi, em Santa Bárbara d"Oeste (SP): planos de internacionalização

O conselho de diretores da fabricante americana de máquinas e equipamentos Hardinge rejeitou por unanimidade a proposta de compra apresentada pela Romi, uma das maiores fabricantes brasileiras do setor, por US$ 92 milhões. A Hardinge ainda criou um mecanismo para se proteger de ofertas hostis.

Segundo a Hardinge, a proposta do grupo brasileiro é inadequada, oportunista e não representa os melhores interesses dos acionistas da companhia.

A Romi anunciou no início do mês oferta de US$ 8 por ação da Hardinge, depois de não ter tido sucesso em negociar a aquisição com a diretoria da empresa americana a compra da empresa.

"Como manifestado anteriormente, os negócios da Hardinge e o preço de suas ações têm sido reduzidos pela forte recessão global e crise financeira", disse a diretoria da Hardinge em comunicado ontem. "Entendemos que faz sentido para a Romi tentar adquirir a Hardinge no fundo do ciclo econômico, e no momento em que se vislumbra uma recuperação", acrescentou.

Segundo a diretoria da Hardinge, a companhia está bem capitalizada e posicionada para se beneficiar da forte recuperação da indústria durante o processo de retomada da economia global.

Procurada, a Romi não tinha representantes imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

MECANISMO DE PROTEÇÃO

A diretoria da Hardinge também aprovou um plano de direitos para os acionistas com prazo de um ano para garantir que os sócios da empresa tenham tratamento "justo e igualitário" em caso de uma tentativa de compra do grupo.

Os acionistas da Hardinge receberão uma opção no dia 1º de março que só poderá ser exercida se algum pretendente adquirir uma participação relevante na companhia.

O mecanismo de proteção contra ofertas hostis envolve a criação de uma nova classe de ações preferenciais da empresa, e "vai desencorajar a compra de mais de 20% das ações com direito a voto da Hardinge sem negociações com o Conselho", segundo comunicado da companhia.

Além da presença nos Estados Unidos, a Hardinge tem fábricas na Suíça, Taiwan e Xangai, na China. A Romi não possui unidade produtiva nos Estados Unidos, mas tem uma pequena distribuidora na cidade de Cincinnati, Estado de Ohio.

A Hardinge divulgou também nesta quinta-feira que teve prejuízo líquido de 33,3 milhões de dólares em 2009, com receita no ano de 214,1 milhões de dólares. Isso se compara ao prejuízo de 34,3 milhões de dólares e receita de 345 milhões de dólares no ano anterior.

NÚMEROS

US$ 8

foi o valor ofertado por ação da americana Hardinge, pela brasileira Romi

US$ 8,43

foi a cotação dos papéis da Hardinge ontem na Bolsa de Nova York, uma alta de 2,06% no pregão