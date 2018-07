'Harry Potter' domina indicações para prêmio People's Choice

"Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2" disputará o prêmio de melhor filme com "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas", "Transformers: O Lado Oculto da Lua", "Histórias Cruzadas" e "Missão Madrinha de Casamento".

Daniel Radcliffe, que interpreta o mago Harry Potter nas telas, disputará o prêmio de melhor ator, ao lado de Johnny Depp (de "Piratas do Caribe"), Robert Pattinson ("Crepúsculo"), Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

As candidatas a melhor atriz são Emma Stone, Jennifer Aniston, Julia Roberts, Anne Hathaway e Reese Witherspoon.

O People's Choice (cujo nome significa "escolha popular") será entregue em 11 de janeiro, no início da temporada anual de premiações de Hollywood, que culmina com o Oscar, em fevereiro.

O prêmio é dado para 43 categorias, incluindo TV e música. Os organizadores dizem que mais de 40 milhões de pessoas participaram -- por celular e redes sociais -- da definição dos indicados.

A votação para os vencedores se encerra em 6 de dezembro.