Harvard prioriza uso 'caseiro' de parceria com o MIT

Nos debates sobre o edX houve duas visões conflitantes. Uma delas propunha usar a plataforma para atender a uma população diferente, pessoas espalhadas pelo mundo que sonham com uma educação de alto nível e em ter acesso à grife Harvard. A outra ala via no edX um meio de melhorar a qualidade do ensino para os estudantes que já estão fisicamente na universidade.

"Esta última é a predominante da cúpula de Harvard no momento. Basicamente, a mensagem passada àqueles de nós que querem fazer coisas para o resto do mundo é: 'Façam, mas como um objetivo secundário.'", diz Reimers. "Isso é inovador? Será para os estudantes que já estão lá. Do ponto de vista de acesso e igualdade não há nada inovador. A população do mundo não para de crescer, obviamente há mais pessoas querendo ir à universidade. Por que não construir um espaço virtual que permita Harvard fazer parte da vida delas?"/ S.P.