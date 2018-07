Havana não libera visto para repórter do 'Estado' entrar O jornal Granma, órgão oficial do Partido Comunista de Cuba, informou ontem que 797 jornalistas de 295 meios de comunicação de 33 países cobrirão a visita de Bento XVI em Santiago e Havana, de hoje a quarta-feira. "Apesar dos obstáculos que nosso país enfrenta, por causa do bloqueio, foram criadas todas as condições para a imprensa divulgar a visita do sumo pontífice", garantiu o jornal.