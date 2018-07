HC alerta para lesões causadas por smartphones

Nos smartphones, mandar mensagens e responder e-mails são feitos na maioria das vezes com o uso do polegar, também o responsável por segurar o aparelho e, por conta disso, o dedo acaba enfrentando um ritmo maior do que o que foi feito para enfrentar, gerando as lesões, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.

Um estudo canadense feito com 140 universitários mostrou que 84% apresentavam alguma dor. A mais relatada foi a do polegar. O uso do navegador de internet aumenta em 2,21 vezes as chances de desenvolver dor no polegar quando comparado com usuários de celular sem internet, segundo a Secretaria.

De acordo o ortopedista Mateus Saito, "para cada clique que o polegar realiza há um movimento de extensão que, após várias mensagens, acaba por causar microlesões no tendão extensor que se inflama", explica. "A articulação da base do polegar também se inflama pelo excesso de atrito do movimento circular deste dedo", completa.

Para evitar essas lesões e atenuar esses problemas causados nas mãos pela digitação excessiva nos celulares, o ortopedista dá algumas dicas. Além de evitar longos períodos digitando e fazer alongamentos periódicos, o ortopedista aconselha evitar digitar com a mesma mão que segura o celular, ou apoie o celular.

Se o envio da mensagem não for urgente, procurar usar o teclado do computador mas em caso de necessidade do uso excessivo destes aparelhos, procurar profissionais que orientem nos exercícios que fortaleçam as mãos. As inflamações causadas pelo uso dos smarthphones tendem a melhorar com o uso de bolsa de gelo e analgésicos, aconselha.