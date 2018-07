HC do PR confirma paralisação nesta quinta-feira Os servidores do Hospital de Clínicas do Paraná, em Curitiba (PR) iniciaM às 6h30 desta quinta-feira, 11, a paralisação dos seus serviços, com exceção do atendimento de emergência e aos pacientes internados. A parada faz parte do Dia Nacional de Luta convocado pelas centrais sindicais em todo o país, que também terá concentrações nas rodovias BR-277 e na BR-376, às 8 horas.