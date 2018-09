HC faz atendimento gratuito de câncer de pele amanhã Em uma ação que faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, o Hospital das Clínicas de São Paulo realiza amanhã atendimento gratuito das 9 horas às 15 horas, no Prédio dos Ambulatórios, próximo à estação do Metrô Clínicas. Segundo o hospital, pessoas com múltiplas pintas, manchas que apareceram repentinamente e passaram a crescer e outros tipos de manchas, feridas que não cicatrizam e lesões, devem procurar o atendimento para obter diagnóstico. Durante a campanha, o HC também irá prestar orientação ao público sobre a importância de se proteger dos raios solares para prevenção do câncer de pele, caracterizado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Segundo o hospital, a doença é mais comum em pessoas de pele clara, com mais de 40 anos. Seu surgimento está diretamente ligado à exposição prolongada ao sol, principalmente sem a proteção adequada.