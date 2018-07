HC faz mutirão sobre alimentação saudável na Estação Sé Cerca de 40 profissionais do programa de ''Meu Prato Saudável'' farão plantão até as 17h desta quarta-feira na Estação Sé do Metrô, no Centro de São Paulo, onde realizam avaliações nutricionais gratuitas. O objetivo da ação, realizada pelo Hospital das Clínicas (HC) e pelo Instituto do Coração, é ensinar a população a ter uma alimentação mais saudável.