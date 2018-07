HC não resolve problema com ar condicionado Um dia depois de a reportagem do Estado denunciar que pacientes com leucemia internados nos cerca de dez leitos localizados no oitavo andar do Instituto Central do Hospital das Clínicas (ICHC) da USP estavam havia 11 dias sem ar condicionado, o problema permanecia sem solução definitiva até as 23h de ontem - apesar da promessa da direção do HC de normalizar a refrigeração do andar em 24 horas.