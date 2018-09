HC promove o Dia de Conscientização do Alzheimer Amanhã, Dia Mundial do Alzheimer, neurologistas do Hospital das Clínicas (HC), da Faculdade de Medicina da USP, alertam para a doença, de causa desconhecida, que atinge 5% da população com mais de 65 anos. Após os 80, a prevalência da doença é de 15%. No Brasil, estima-se que 700 mil pessoas sofrem com o mal. Folhetos educativos também serão distribuídos para conscientização da população no Prédio dos Ambulatórios do Instituto Central do HC, por onde circulam mais de 10 mil pessoas por dia. As informações são da assessoria de imprensa do HC.