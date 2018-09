HC testará redução de estômago em diabéticos

Uma das cirurgias é a polêmica gastrectomia vertical com interposição de íleo. No HC, há um protocolo de pesquisa aprovado pelo comitê de ética do hospital e a técnica será feita gratuitamente. Além da gastrectomia, os médicos também vão testar o by-pass gástrico, amplamente reconhecido e indicado para a maioria dos pacientes obesos.

Com isso, a equipe do HC quer demonstrar que diabéticos não obesos, com IMC entre 27 e 35, podem se beneficiar e até se curar da doença. Hoje, o consenso da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda a cirurgia de redução de estômago apenas no tratamento de doentes com IMC maior que 35. Segundo pesquisa, pelo menos um terço dos diabéticos tipo 2 tem IMC entre 30 e 35. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.