Heath Ledger evidencia a relação entre o herói e sua face negativa

Como esperado, o filme é recheado de cenas espetaculares, comprovando a capacidade imbatível de Hollywood para os efeitos especiais. Mas, Nolan aprofunda a estranha relação entre Batman e Coringa, antimônios perfeitos: o herói e sua projeção explosiva, ou negativa. A unidade é explicitada pelo próprio vilão, que ganhou uma caracterização impressionante de Ledger, perfeito ao entender a anarquia do personagem não como um distúrbio e sim como sinal de inteligência. Sua morte prematura, no início de 2008, certamente vai privar a série de embates que marcariam de forma definitiva a rara combinação entre pensar e agir.

Verão com Fantasmas

14h45 no SBT

(Summer with the Ghosts). Canadá, 2003. Direção de Brend Neuburger, com Nikola Culka.

Garota passa o verão com seu pai em um set de filmagem, onde vivem fantasmas que assombram a região. Os efeitos especiais são o forte do filme. Reprise, colorido, 85 min.

Dois Cachorrinhos Milagrosos

15h50 na Globo

(Miracle Dogs Too). EUA, 2006. Direção de Richard Gabai, com Janine Turner, Patrick Muldoon.

Menino que acaba de se mudar para uma nova vizinhança encontra dois cocker spaniels em uma jaula e os esconde em casa. O que ele desconhece são os dons mágicos dos bichinhos. Combinação infalível: crianças e cachorros. Reprise, colorido, 112 min.

Mr. Holland, Adorável Professor

22 h na Rede Brasil

(Mr Holland"s Opus). EUA, 1995. Direção de Stephen Herex, com Richard Dreyfuss, Olympia Dukakis.

Jovem compositor dá aulas de música com muita dedicação e carinho pelos alunos. Também trabalha duro para compor sua primeira sinfonia. Um enorme problema, porém, atrapalha os planos: seu filho nasce surdo. Desesperado, o professor isola-se da família e, anos depois, decide repensar a vida. Ao lado do filho deficiente, redescobre o amor pela criança e pela música. Drama sensível, que perde sua força à medida que as cenas lacrimosas se sucedem. Reprise, colorido, 140 min.

Sol Nascente

22h15 na Bandeirantes

(Rising Sun). EUA, 1993. Direção de Philip Kaufman, com Sean Connery, Wesley Snipes, Harvey Keitel.

Poderoso conglomerado japonês inaugura, em plena Los Angeles, a Torre Nakamoto, quando a garota de um dos executivos orientais é misteriosamente assassinada. Apesar do tom de mistério, o diretor Philip Kaufman aproveita para reforçar o choque entre culturas distintas. Reprise, colorido, 129 min.

Ela Dança, Eu Danço

23 h na Record

(Step up). EUA, 2006. Direção de Anne Fletcher, com Channing Tatum, Jenna Dewan.

Após depredar um colégio, rapaz é obrigado a fazer serviços comunitários em uma escola de artes. Lá, conhece uma bela aluna de dança moderna que precisa urgentemente de um novo parceiro. Nada original, mas a dupla é simpática. Reprise, colorido, 98 min.

O Corvo: Vingança Maldita

1h55 na Rede Brasil

(The Crow: Wicked Prayer). EUA, 2005. Direção de Lance Mungia, com Edward Furlong.

Outra produção que resgata o personagem O Corvo, o homem que voltou dos mortos para se vingar. Aqui, ele é Jimmy Cuervo, jovem menosprezado em sua cidade que planeja ir embora com a namorada. Tudo muda quando eles são assassinados pelos Quatro Cavaleiros do Apocalipse, um grupo satânico. Com isso, Jimmy regressa da morte na forma do Corvo e parte em busca de vingança. Alguém se habilita? Reprise, colorido, 96 min

Intercine

2 h na Globo

A emissora exibe o preferido do público entre Adoradores do Diabo, de David Winkler, com Jensen Ackles, sobre um misterioso jogo on line chamado O Caminho começa a transformar as premonições perturbadoras de um jovem em realidade sangrenta; e Perigo na Montanha, de Rex Piano, com Nicole Eggert, sobre mulher que perde o marido, morto durante uma avalanche quando o casal escalava uma montanha. Três anos depois, ela conhece um homem que garante poder encontrar o corpo de seu marido através do uso de um satélite.

Dupla Personalidade

3h35 na Rede Brasil

(Separate Lives). EUA, 2003. Direção de David Madden, com James Belushi, Linda Hamilton.

Respeitada psicóloga transforma-se, à noite, em uma mulher promíscua, frequentadora de boates. Pressentindo o perigo que ronda sua vida, ela contrata um ex-policial que a segue na madrugada, vigiando seus movimentos e suas companhias. Nada de novo. Reprise, colorido, 98 min.

Amanhã

A emissora exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Quem Vai Ficar com Mary?, de Bobby Farrelly e Peter Farrelly, com Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, sobre um nerd que nunca esquece a bela garota que foi sua paixão no ginásio. Anos mais tarde, decide encontrá-la, e contrata um detetive particular amalucado (EUA, 1998, fone 0800-709011); e Herói, de Yimou Zhang, com Jet Li, Tony Leung, Maggie Cheung, sobre um soberano da província do norte na China antiga que sofre constantes ameaças de três assassinos de elite, contratados por seus adversários políticos (EUA, 2002, fone 0800-709012).