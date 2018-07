Hebe Camargo é enterrada em São Paulo

Quando o corpo da apresentadora chegou ao cemitério Gethsemani, na região do Morumbi, por volta das 10h30, foi recebido com muitos aplausos. Além de familiares, amigos e celebridades, muitos fãs estavam no local para dar o último adeus à apresentadora. Também estava presente o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

A artista foi velada durante toda a noite e madrugada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O Padre Marcelo Rossi, amigo pessoal da apresentadora, celebrou uma missa na manhã deste domingo na sede do governo do Estado de São Paulo, pela morte da apresentadora. Na cerimônia, ele cantou Como É Grande Meu Amor Por Você e Jesus Cristo, de Roberto Carlos.

Ícone absoluto da TV brasileira, a apresentadora Hebe Camargo morreu na madrugada deste sábado (29), após sofrer uma parada cardiorespiratória em sua casa, no Morumbi, em São Paulo (SP). Ela estava com 83 anos e lutava contra um câncer no peritônio, descoberto em 2010.