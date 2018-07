Hebe Camargo é internada em São Paulo

Diagnosticada com câncer no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, no começo de 2010, Hebe passou por meses de sessões de quimioterapia e, em abril do ano passado, os médicos disseram que o câncer havia entrado em remissão. Em setembro, no entanto, ela voltou a fazer tratamento quimioterápico preventivamente.

Em março deste ano, a apresentadora passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor que causava obstrução intestinal. Já em junho, teve de se submeter a um procedimento cirúrgico de urgência para a remoção da vesícula. Sem receber salários na RedeTV! há seis meses, Hebe Camargo abriu negociações com Sílvio Santos para retornar ao SBT.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, a apresentadora passa bem. As informações foram confirmadas ao jornalista pelo sobrinho e assessor de Hebe, Claudio Pessutti. Segundo Pessutti, a apresentadora está internada submetendo-se a exames que já estavam prescritos pelo médico Antonio Macedo. "Não há motivo para qualquer preocupação, ao contrário. Em seu quarto, Hebe passou boa parte desta manhã acompanhando os noticiários da TV", afirmou. Ainda não há uma previsão para a sua saída, mas se tudo correr dentro do programado, ela deverá deixar o hospital ainda neste final de semana.