Hebe deverá ser enterrada às 10h30 no Gethsemani

Até às 9h45, o corpo da apresentadora, ainda estava sendo velado no Palácio dos Bandeirantes, de onde sairá em um carro do Corpo de Bombeiros. Nesta manhã, o padre Marcelo Rossi celebrou uma missa de cerca de meia hora pela morte da apresentadora na sede do governo do Estado de São Paulo.

Diversos políticos, personalidades e fãs passaram pelo velório para se despedir da apresentadora Hebe Camargo. O velório começou às 19h de sábado e, até a manhã deste domingo, mais gente continuava a chegar.

Ícone absoluto da TV brasileira, a apresentadora Hebe Camargo morreu na madrugada deste sábado (29), após sofrer uma parada cardiorespiratória em sua casa, no Morumbi, em São Paulo (SP). Ela estava com 83 anos e lutava contra um câncer no peritônio, descoberto em 2010.