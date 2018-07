Hebe passa por cirurgia para retirada de tumor

O motivo da cirurgia foi a retirada de um tumor que causava obstrução intestinal, segundo informações da assessoria de imprensa do hospital. A operação aconteceu ontem à tarde e correu com sucesso.

Após a cirurgia, a apresentadora foi encaminhada para a Unidade de Terapia (UTI), onde ficará hospitalizada. De acordo com o hospital, outras informações a cerca do estado de saúde de Hebe dependeriam de autorização de familiares.

A internação e a cirurgia de emergência causam preocupações em relação à luta de Hebe contra o câncer. A apresentadora teve um câncer no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, detectado no início de 2010. Na ocasião, ficou 12 dias internada no Albert Einstein e depois passou por meses de sessões de quimioterapia. Em abril daquele ano, o oncologista Sergio Simon afirmou que o câncer entrara em remissão. Isso significa que ela não apresentava mais sinal da doença e que não necessitava de quimioterapia.

Em setembro de 2011, um novo susto. A apresentadora divulgou que passava por novo tratamento contra o câncer com sessões regulares de quimioterapia. Mas dessa vez o objetivo das sessões era preventivo.

Hebe fez aniversário no dia último dia 8, quando recebeu dezenas de convidados no programa em que apresenta na Rede TV!. / PAULO SALDAÑA