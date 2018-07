Hebe recebe alta da UTI e é levada para quarto

O boletim, assinado pelo cirurgião geral Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo, responsável pela apresentadora, afirma que as condições de saúde de Hebe são estáveis e ela já se alimenta normalmente. Na sexta-feira ela já havia voltado a ingerir líquidos.

Hebe teve um câncer no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo, detectado no início de 2010. Hebe passou por meses de sessões de quimioterapia e, em abril, os médicos disseram que a doença havia entrado em remissão. Em setembro do ano passado, no entanto, ela voltou a fazer tratamento quimioterápico preventivamente.