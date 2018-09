Hebe tem jóias furtadas após festa na sua casa em SP Jóias da apresentadora de TV Hebe Camargo foram furtadas da casa dela, na zona oeste de São Paulo, no último dia 27 de abril, um dia após a realização de uma festa em sua residência. Conforme a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, o caso está sendo investigado pelo Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic). As jóias estavam num pequeno cofre, que acabou sendo levado pelos suspeitos. Ainda não se sabe o valor das peças. Hebe Camargo revelou à polícia que, na noite em que ocorreu o furto, foi até o cofre para apanhar algumas jóias antes de sair de casa. Quanto retornou, cerca de três horas depois, verificou que o cofre com as jóias havia sido furtado. No momento do furto, havia quatro funcionários na residência da apresentadora. Todos prestaram depoimento e revelaram não ter ouvido nada na noite do crime.