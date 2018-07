Heinz diz que retirou do mercado ketchup vindo do México

GOIÂNIA - A Heinz Brasil, que nesta quarta-feira, 21, teve identificado um terceiro lote do Ketchup Heinz importado do México por sua fábrica em Goiás, contendo fragmentos de pelo de roedores, informou através de sua assessoria de imprensa que "após procedimento administrativo em Goiás, em fevereiro, tomou a iniciativa de retirar imediatamente do mercado produto importado do México em 2012 relacionado ao caso", diz a nota.

"A companhia reafirma que todos os seus produtos são fabricados com o mais alto padrão de qualidade e passam por rigorosos controles de produção e qualidade, atestados pela fiscalização dos órgãos competentes", finaliza a nota.

Na terça-feira, 20, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União resolução que proíbe a distribuição e a comercialização em todo o País do lote 2k04 do Tomato Ketchup da marca Heinz, "por apresentar fragmentos de pelo de roedor". O lote a ser recolhido tem prazo de validade de janeiro de 2014 e foi fabricado pela Delimex de México e importado pela Coniexpress, localizada em Nerópolis (GO).

Nesta quarta-feira a Superintendência Estadual de Vigilância em Saúde (Suvisa) de Goiás informou que uma análise realizada no lote 2C31 em fevereiro, confirmou que ele também tinha pedaços de pelo de roedor, então houve uma interdição cautelar do lote.