Heinz tira comercial do ar após reclamações devido a beijo gay

A empresa Heiz Co. disse ter tirado uma propaganda feita para a televisão britânica do ar pois alguns telespectadores reclamaram da imagem de dois homens se beijando. Veja também: Comercial da Heinz no Youtube (em inglês) O comercial para a maionese Heinz Deli mostra uma cena familiar envolvendo duas crianças, um pai e um homem cozinhando a quem as crianças chamam de "mum" (mãe). Ao final do filme, o chefe de cozinha beija o pai que sai para o trabalho. As autoridades responsáveis pelo conteúdo de comerciais receberam 202 reclamações. A Heinz diz que o comercial foi banido após "feedback dos consumidores." O porta-voz da empresa, Nigel Dickie disse nesta terça-feira, 24, que a companhia se desculpava por ter eventualmente ofendido alguém. O grupo de defesa dos direitos dos homossexuais Stonewall se diz chocado com a retirada de um anúncio tão "inócuo" e pede à comunidade gay que boicote os produtos da empresa.