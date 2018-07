Helicóptero a serviço da Petrobras pousa forçado no mar

Conforme comunicado, a aeronave decolou do navio plataforma FPSO Cidade do Rio de Janeiro, e se deslocava para a plataforma P-7, no campo de Bicudo. O helicóptero permanece na superfície do mar, por meio do seu sistema de flutuadores.

Ainda de acordo com a Petrobras, os três tripulantes da aeronave foram levados para a plataforma P-7, "passam bem e aguardam desembarque". O acidente foi informado à Agência Nacional do Petróleo, à Marinha e à Aeronáutica.