Helicóptero ajuda a combater fogo no Parque do Tietê Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (PM) tenta controlar as chamas dos diversos focos de incêndio que atingem hoje o Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, desde as 10h30, jogando água retirada do Rio Tietê.