Helicóptero atinge rede e parte de Niterói fica sem luz Parte dos moradores de Niterói, no Rio de Janeiro, ficou sem luz no fim da manhã de hoje por conta da queda de um helicóptero em uma rede de transmissão de Piratininga, segundo informações da Ampla, companhia que fornece energia para o município. Segundo a empresa, algumas ruas da cidade ficaram sem luz. A empresa não soube informar o motivo da queda do helicóptero. O Corpo de Bombeiros do município também não havia registro do acidente. A Ampla informou que a luz seria restabelecida no final da tarde.