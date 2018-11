Helicóptero cai e 2 morrem em Vitória da Conquista

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero explodiu depois de bater no solo, onde há uma plantação de mandioca. Os dois ocupantes, o piloto e um empresário que não tiveram os nomes revelados, morreram. O piloto do helicóptero chegou a contatar a torre de comando do Aeroporto Pedro Otacílio de Figueiredo para relatar problemas no voo pouco antes da queda. As investigações sobre a causa do acidente terão início na manhã de hoje.