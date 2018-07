Helicóptero cai em aula de pilotagem e deixa um ferido no Rio

Uma aula de pilotagem de helicóptero acabou em acidente na tarde desta segunda-feira, 16, no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio. Segundo a assessoria de comunicação da Infraero, a aeronave Robinson-22, prefixo PP-HVD, caiu quando fazia a manobra de aproximação da pista, para o procedimento de pouso. O comandante Marcio Coelho Gonçalves teve fratura no braço. O aprendiz, Marcelo Fontes, não se feriu, mas teve uma crise nervosa por conta do acidente. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, nas imediações. As causas do acidente estão sendo investigadas.