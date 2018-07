Helicóptero cai em parque de SP mas ninguém fica ferido Um helicóptero de pequeno porte caiu no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, na tarde de hoje. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Guarulhos, os dois tripulantes da aeronave não se feriram. Não se sabe o que causou o acidente. Quatro equipes dos bombeiros foram enviadas para o local.