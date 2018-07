Helicóptero cai em pub escocês e mata oito pessoas

Testemunhas disseram que o helicóptero caiu como uma pedra em cima do Clutha Pub, na maior cidade da Escócia, na noite de sexta-feira, enquanto mais de cem pessoas ouviam uma apresentação musical.

A tripulação do helicóptero -- dois policiais e um piloto civil -- estão entre os mortos e os outros foram descobertos dentro dos destroços do prédio, disse o chefe da polícia escocesa Stephen House a jornalistas. Ele afirmou que mais 14 pessoas permanecem hospitalizadas e com ferimentos sérios.

O helicóptero de 12 metros -- um Eurocopter EC135 T2, fabricado por uma subsidiária da EADS -- caiu em cima do pub no centro de Glasgow, destruindo parte do telhado.

Os destroços permaneciam no centro do prédio enquanto as buscas continuavam neste sábado.

"Ainda estamos... em resgate e em uma situação de recuperação", disse House. "Até que o helicóptero saia do caminho, não saberemos... o que está por baixo".

A polícia informou que é cedo para especular sobre as causas da queda do Eurocopter, popular entre serviços de emergências ao redor do mundo. Testemunhas afirmaram que, aparentemente, a aeronave não pegou fogo.

A agência local de investigação de acidentes aéreos já iniciou seus trabalhos.