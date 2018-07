Helicóptero cai em pub escocês e mata pelo menos uma pessoa

O número de mortos deve aumentar, disse a polícia escocesa.

Testemunhas disseram que o helicóptero caiu como uma pedra em cima do Clutha Pub, na maior cidade da Escócia, na noite de sexta-feira, enquanto mais de cem pessoas ouviam uma apresentação musical.

Mais de dez horas depois, equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes perto do helicóptero, que caiu sobre o teto do bar.

"Infelizmente posso confirmar agora uma morte. Achamos que o número deve aumentar nas próximas horas", afirmou o chefe da polícia escocesa, Stephen House, acrescentando que 32 pessoas foram levadas ao hospital.

Havia três pessoas a bordo do helicóptero, dois policiais e um piloto civil.

Com o amanhecer, equipes de resgate e bombeiros trabalhavam para garantir a segurança do pub e tentar encontrar pessoas presas sob os destroços. Os profissionais do resgate disseram que puderam conversar com pessoas que estavam presas.

House disse que os trabalhos vão demorar e que não pode confirmar se ainda há algum sobrevivente dentro do bar.

A polícia informou que é cedo para especular sobre as causas da queda do Eurocopter EC135 T2, fabricado por uma subsidiária da EADS.

A aeronave aparentemente não pegou fogo. A agência local de investigação de acidentes aéreos já iniciou seus trabalhos.