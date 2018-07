Helicóptero cai em subúrbio de Damasco--TV síria

A emissora não deu detalhes, porém ativistas na capital afirmaram que rebeldes haviam abatido o helicóptero. Nenhum grupo insurgente assumiu a responsabilidade pelo ataque ainda.

Combatentes rebeldes que buscam depor o presidente Bashar al-Assad têm disparado frequentemente contra aviões e helicópteros usados pelo Exército sírio para bombardear pontos de resistência da oposição.

No final de agosto eles abateram um helicóptero nas redondezas de Damasco. Três dias depois, combatentes na província de Idlib, no noroeste, disseram que haviam derrubado um caça na região, perto da fronteira com a Turquia.

Com escasso arsenal de artilharia antiaérea, os rebeldes também já lançaram ataques terrestres contra bases de aviões no norte e leste da Síria para tentar combater o poderio aéreo das forças sírias.