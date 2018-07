Helicóptero cai em supermercado de São Paulo Um helicóptero caiu no começo desta tarde no estacionamento de um supermercado, localizado na Marginal do Tietê, perto da Ponte da Vila Maria, na zona norte de São Paulo. De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14 horas. Os dois ocupantes da aeronave sofreram ferimentos leves e passam bem. Eles foram encaminhados a um hospital da região. As causas da queda estão sendo investigadas.