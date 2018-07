Helicóptero cai no Lago de Furnas, em Minas Gerais Um casal morreu e o piloto ficou ferido na queda de um helicóptero no início da tarde deste sábado (20), no Lago de Furnas, próximo ao município de Fama, no sul de Minas Gerais. Somente as três pessoas estavam na aeronave que havia levantado voo pouco tempo antes de, descontrolada, cair sob os olhares de muitas pessoas que estavam perto do local.