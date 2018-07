Helicóptero cai no Lago Paranoá sem deixar feridos Um helicóptero com três pessoas a bordo caiu no início da noite de hoje no Lago Paranoá, próximo ao setor de diversões Shopping Pier 21, em Brasília. Os três passageiros foram retirados ilesos da água. O aparelho, pertencente a particulares, ficou parcialmente submerso e amanhã deverá ser rebocado. Peritos da Aeronáutica foram ao local investigar as causas do acidentes e verificar se foi só imperícia ou algum procedimento irregular, ou mesmo falha de equipamentos. As primeiras informações colhidas pelo 1ª DP, da Asa Sul, indicam que a aeronave se desestabilizou no momento do pouso, depois de um sobrevoo pela cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local os passageiros já haviam saído da água. Eles estavam muito assustados, mas sem ferimentos importantes.