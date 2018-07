Helicóptero cai no mar na zona oeste do Rio Um helicóptero caiu no mar na praia do Perigoso, em Barra de Guaratiba, na zona oeste do Rio, por volta das 10 horas desta terça-feira, 18. Os bombeiros foram acionados por testemunhas e estão trabalhando no local, mas por enquanto não há nenhuma informação sobre o acidente. Não se sabe quantas pessoas estavam na aeronave nem se há vítimas.