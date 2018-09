Helicóptero cai perto de condomínio de luxo em Paraty Um helicóptero caiu perto da Praia de Laranjeiras, em Paraty, no Sul Fluminense, por volta das 20 horas de ontem. O piloto morreu, e o co-piloto foi procurado até o fim da noite de ontem, mas não foi encontrado. Equipes da Capitania dos Portos auxiliaram nas buscas, suspensas por causa do mau tempo. Novas buscas estavam previstas para as 6 horas de hoje. De acordo com a Polícia Militar, o helicóptero havia acabado de deixar uma família no condomínio de luxo Laranjeiras. Eles retornavam para o Rio, quando ocorreu o acidente. Na hora da queda, chovia em Paraty, mas as causas do desastre só serão conhecidas depois de perícia da Aeronáutica. Até o fim da noite de ontem, o nome do piloto e do co-piloto não haviam sido divulgados.