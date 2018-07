Helicóptero com destino ao Guarujá desaparece em SP Um helicóptero de prefixo PP-CLE desapareceu em São Paulo hoje pela manhã. Ele havia decolado por volta das 8h do Campo dos Amarais, na região de Campinas, interior de São Paulo, e deveria ter chagado ao Guarujá, no litoral paulista, por volta das 11h.