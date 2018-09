Helicóptero da Força Aérea cai e mata três no Ceará

Um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu no fim da tarde desta sexta-feira, 14, em Icapuí, no litoral do Ceará. Três dos seis tripulantes morreram no hora. Os demais militares foram levados inicialmente para o hospital do município de Aracati e, depois, para Fortaleza. Até o momento, não há informações sobre o estado deles. Segundo a polícia, o acidente ocorreu em um terreno vazio e o aparelho pegou fogo após a queda. Em nota, a FAB informou que a aeronave, modelo H-1H, matrícula 8532, seguia de Natal, no Rio Grande do Norte, para a capital cearense. O Comando da Aeronáutica iniciou as investigações para identificar as causas do acidente.