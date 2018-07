Helicóptero da Petrobras cai no RJ com 4 pessoas a bordo

A aeronave seguia de uma plataforma em direção à terra firme (Macaé). Antes da queda, o piloto já teria detectado problemas e solicitado autorização para fazer um pouso de emergência, mas a aeronave caiu antes de chegar na base.

"Eram dois tripulantes e dois funcionários da empresa. Já acionamos nosso plano de emergência para tentar resgatar as vítimas", disse à Reuters um assessor da companhia.

Segundo a estatal, foram mobilizados na operação embarcações e helicópteros para resgatar as vítimas do acidente. A Marinha também auxilia nas buscas, de acordo com a companhia.

A aeronave pertenceria a uma empresa que presta serviços à Petrobras.

Diariamente são feito diversos voos entre as bases da Petrobras e as plataformas no litoral brasileiro.

Com a descoberta do pré-sal, a Petrobras deve aumentar sua frota de aeronaves e transportar mais empregados até as unidades produtoras que devem ficar ancoradas a mais de 300 quilômetros da costa.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)