Helicóptero de socorro pousa na Av. Faria Lima, em SP Um helicóptero da Polícia Militar pousou hoje em uma das principais avenidas da zona oeste de São Paulo, a Faria Lima, para socorrer uma mulher vítima de enfarte. Com isso o trânsito foi interrompido às 11h15, mas sem registro de lentidão no local. A vítima foi Ela foi levada para o Hospital das Clínicas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no horário, a cidade acumulava 56 km de congestionamento. A Marginal do Tietê registrava os piores pontos de lentidão com 14,1 km, nas pistas expressa e local, no sentido da Rodovia Castelo Branco. Na Avenida dos Bandeirantes, havia morosidade por 5,1 km no sentido da Marginal do Pinheiros, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) tinha engarrafamento por 2,9 km no sentido Santana, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.