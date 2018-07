Helicóptero do Brasil parte para resgatar mais um refém das Farc Um helicóptero do Brasil partiu nesta quinta-feira da cidade de Cali em uma missão humanitárias para resgatar um ex-deputado colombiano sequestrado pelas Farc e mantido refém na selva. A aeronave, com o emblema do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), saiu da capital do Departamento de Del Valle rumo a algum ponto da selva para receber Sigifredo López, na última etapa de uma operação que já libertou cinco reféns. A libertação do deputado, de 45 anos, acontece após a entrega de três policiais, um soldado e do ex-governador do Departamento de Meta Alan Jara, soltos pelas Farc entre domingo e terça-feira. "Está tudo pronto. O importante é que (a operação) de hoje corra bem. Tudo depende das condições climáticas, mas esperamos chegar lá nas primeiras horas da tarde", disse a senadora Piedad Córdoba, que chefia a missão. López, advogado casado e pai de dois filhos, foi sequestrado pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em abril de 2002, quando um grupo de rebeldes vestidos de policiais e militares sequestrou 12 deputados no centro de Cali. O político foi o único dos 12 reféns que sobreviveu ao massacre das Farc em junho de 2007, quando, segundo o governo, um erro de comunicação entre dois comandos rebeldes provocou um combate no qual os reféns foram assassinados. A entrega de López faz parte da primeira libertação unilateral de reféns em poder da guerrilha desde fevereiro de 2008, quando uma missão humanitária liderada pela Venezuela recuperou quatro políticos. As Forças Militares e a polícia suspenderam as operações na região do sudoeste do país, onde ocorrerá a entrega. É uma ampla zona de selva com alta presença das Farc e cenário de intensas operações oficiais contra a guerrilha e o narcotráfico. Com as libertações desta semana, as Farc buscam ganhar espaço político e melhorar sua imagem internacionalmente, depois dos duros golpes sofridos com a morte de dirigentes, deserções e o resgate de Ingrid Betancourt, segundo analistas. (Por Helen Popper)