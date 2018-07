Helicóptero do Exército cai no Lago de Tefé-AM Um helicóptero Pantera pertencente ao 4º Batalhão de Aviação do Exército, sediado em Manaus, caiu hoje no Lago de Tefé, a 8,05 quilômetros da capital amazonense. Na hora da queda do aparelho, uma forte tempestade atingia a região. Não há notícias ainda sobre tripulantes que estavam a bordo. O helicóptero retornava de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, onde prestava auxílio à vacinação de índios, no Vale do Javari.